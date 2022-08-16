"Националисты заминировали два автомобильных моста": ЦПД собрал подборку фейков, распространяемых российскими пропагандистами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, продуцируемых врагом в течение 15 августа, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
· Член совета федерации рф о.пушков заявил: "будущая зима для жителей и власти Германии – важный тест, который покажет готовность страны пережить холод без российского газа… в то же время эксперты и местные предприниматели прогнозируют мрачное будущее промышленности и экономики ФРГ". Это – манипуляция!
· В МО рф заявили, что "в Кураховке Донецкой области националисты заминировали два автомобильных моста через реку Волча, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить ВС рф в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры". Это – фейк!
· Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Запорожской области в.рогов заявил: "руководству ООН и ЕС нужно принять решение о режиме тишины и предусмотреть санкции за обстрел атомной электростанции. Это позволило бы прекратить шантаж со стороны Украины, которая ставит весь мир под угрозу ядерной катастрофы". Это – манипуляция!
Напомним
Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины опровергли основные фейки о получении нового водительского удостоверения.