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"Националисты заминировали два автомобильных моста": ЦПД собрал подборку фейков, распространяемых российскими пропагандистами

Киев • УНН

 • 160100 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, продуцируемых врагом в течение 15 августа, передает УНН.

"Националисты заминировали два автомобильных моста": ЦПД собрал подборку фейков, распространяемых российскими пропагандистами

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

· Член совета федерации рф о.пушков заявил: "будущая зима для жителей и власти Германии – важный тест, который покажет готовность страны пережить холод без российского газа… в то же время эксперты и местные предприниматели прогнозируют мрачное будущее промышленности и экономики ФРГ". Это – манипуляция!

· В МО рф заявили, что "в Кураховке Донецкой области националисты заминировали два автомобильных моста через реку Волча, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить ВС рф в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры". Это – фейк!

· Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Запорожской области в.рогов заявил: "руководству ООН и ЕС нужно принять решение о режиме тишины и предусмотреть санкции за обстрел атомной электростанции. Это позволило бы прекратить шантаж со стороны Украины, которая ставит весь мир под угрозу ядерной катастрофы". Это – манипуляция!

Напомним 

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины опровергли основные фейки о получении нового водительского удостоверения.

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