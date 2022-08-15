ЦПД при РНБО спростував фейки щодо отримання нового посвідчення водія
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України спростували основні фейки про отримання нового посвідчення водія, передає УНН.
Деталі
Фейк: щоб обміняти старі права на нові треба перездавати екзамен.
· Насправді, обмін старого посвідчення водія на нове врегульований вимогами Положення, затвердженого Постановою КМУ від 08.05.1993р. №340 (в редакції від 24.07.2022р). Відповідно до пунктів 25 та 27 Положення, посвідчення водія може бути обміняне на нове без складання іспитів.
Фейк: прописаний в Маріуполі. Загубив права. Тепер ніяк нові не отримати.
· Згідно з вимогами п.28 Положення, обмін посвідчення водія здійснюється незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування особи.
Фейк: паперові права дійсні до кінця року.
· Будь-яке зі "старих" посвідчень водія є дійсним на території України і надає право керувати транспортними засобами відповідної категорії. Обов’язку водієві замінити будь-яке із вказаних посвідчень водія на нове законодавством не передбачено. Обмін здійснюється за бажанням водія, або в разі втрати чи псування.
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