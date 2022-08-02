В Україні відновили частину онлайн-послуг для водіїв

Деталі

Зокрема, в електронному кабінеті водія відновили послугу страхування - власники транспортних засобів можуть обрати страхову компанію та придбати страховий поліс.

Також відновлено перевірку транспортних засобів за VIN-кодом та персональними даним власника. Окрім того, водії мають можливість замовити витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів й перевірити історію транспортного засобу.

Можливості кабінету водія постійно розширюються та невдовзі будуть підключені інші послуги для користувачів сервісу: замовлення індивідуального номерного знаку, перевірка штрафів, керування належним користувачем, обіцяють у МВС.

Доповнення

З 24 липня в Україні діють нові правила отримання посвідчення водія. Змінився підхід до навчання та алгоритм складання іспитів – теоретичну та практичну частини підготовки водіїв тепер розмежовують.