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Сьогодні запрацювали нові правила отримання посвідчення водія

Сьогодні запрацювали нові правила отримання посвідчення водія

Київ • УНН

 • 392027 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Відсьогодні в Україні діють нові правила отримання посвідчення водія. Змінився підхід до навчання та алгоритм складання іспитів – теоретичну та практичну частини підготовки водіїв тепер розмежовують. Про це повідомив головний сервісний центр МСВ, передає УНН.

Деталі

Відтепер охочим отримати посвідчення водія спочатку варто пройти теоретичний курс навчання в автошколі та успішно скласти тестування у територіальному сервісному центрі МВС. А вже зі знаннями правил дорожнього руху та зі свідоцтвом про закінчення теоретичної підготовки починати практичний курс і виїжджати на вулиці за кермом.

Таке розмежування навчального процесу ввели з огляду на світовий досвід. Фактично це стане гарантією безпеки на дорогах, оскільки до практичного навчання допускатимуть тільки тих, хто вже знає правила дорожнього руху.

На теоретичному курсі навчання людині треба опанувати правила дорожнього руху, правила експлуатації транспортних засобів, основи безпеки руху та надання домедичної допомоги. Внутрішній теоретичний іспит в автошколі скасовується. Після навчання заклад освіти формує свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки та вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС.

Потім – іспит у територіальному сервісному центрі МВС. Усі, хто успішно його складає, отримують свідоцтво, яке є пропуском на практичний курс навчання. Свідоцтво діятиме протягом одного року. Якщо цей термін минув, а людина, яка хотіла отримати посвідчення водія, так і не склала наступний екзамен з практичного водіння, має починати навчання спочатку.

На практичному курсі треба навчитись керувати автівкою. Після його завершення – іспит. Складання практичного іспиту в автошколі обов’язкове. Заклад освіти видаватиме свідоцтво про закінчення практичної підготовки. Воно буде чинним протягом двох років.

Нагадаємо

З 1 липня набув чинності закон про скасування пільг на імпорт товарів та розмитнення автомобілів.

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