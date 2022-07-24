Сегодня заработали новые правила получения водительского удостоверения
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила получения водительского удостоверения. Изменился подход к обучению и алгоритм сдачи экзаменов – теоретическую и практическую части подготовки водителей теперь разграничивают. Об этом сообщил главный сервисный центр МСВ, передает УНН.
Детали
Теперь желающим получить водительское удостоверение сначала следует пройти теоретический курс обучения в автошколе и успешно сдать тест в территориальном сервисном центре МВД. А уже со знаниями правил дорожного движения и со свидетельством об окончании теоретической подготовки начинать практический курс и выезжать на улицы за рулем.
Такое разграничение учебного процесса ввели с учетом мирового опыта. Фактически это станет гарантией безопасности на дорогах, поскольку к практическому обучению будут допускать только теї, кто уже знает правила дорожного движения.
На теоретическом курсе обучения человеку нужно овладеть правилами дорожного движения, правилами эксплуатации транспортных средств, основами безопасности движения и оказанием домедицинской помощи. Внутренний теоретический экзамен в автошколе отменяется. После обучения учебное заведение формирует свидетельство об окончании теоретической подготовки и вносит данные в Единый государственный реестр МВД.
Затем – экзамен в территориальном сервисном центре МВД. Все, кто успешно его сдает, получают свидетельство, которое является пропуском на практический курс обучения. Свидетельство будет действовать в течение одного года. Если этот срок истек, а человек, который хотел получить водительское удостоверение, так и не сдал следующий экзамен по практическому вождению, должен начинать обучение сначала.
На практическом курсе нужно научиться управлять автомобилем. После его завершения – экзамен. Сдача практического экзамена в автошколе обязательная. Заведение будет выдавать свидетельство об окончании практической подготовки. Оно будет действовать в течение двух лет.
Напомним
С 1 июля вступил в силу закон об отмене льгот на импорт товаров и растаможку автомобилей.