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В Украине возобновили часть онлайн-услуг для водителей

В Украине возобновили часть онлайн-услуг для водителей

Киев • УНН

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КИЕВ. второе августа. УНН. Сервисные центры Министерства внутренних дел вместе с командой государственной IT-компании ГП "Инфотех" возобновили часть онлайн-услуг в кабинете водителя. Об этом УНН пишет со ссылкой на информацию МВД.

Детали

В частности, в электронном кабинете водителя возобновили услугу страхования – владельцы транспортных средств могут выбрать страховую компанию и приобрести страховой полис.

Также возобновлена ​​проверка транспортных средств по VIN-коду и персональным данным владельца. Кроме того, водители имеют возможность заказать выписку из Единого государственного реестра транспортных средств и проверить историю транспортного средства.

Возможности водительского кабинета постоянно расширяются и вскоре будут подключены другие услуги для пользователей сервиса: заказ индивидуального номерного знака, проверка штрафов, управление надлежащим пользователем, обещают в МВД.

Дополнение

С 24 июля в Украине действуют новые правила получения водительского удостоверения. Изменился подход к обучению и алгоритм сдачи экзаменов – теоретическую и практическую части подготовки водителей теперь разграничивают.

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