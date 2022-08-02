В Украине возобновили часть онлайн-услуг для водителей

Детали

В частности, в электронном кабинете водителя возобновили услугу страхования – владельцы транспортных средств могут выбрать страховую компанию и приобрести страховой полис.

Также возобновлена ​​проверка транспортных средств по VIN-коду и персональным данным владельца. Кроме того, водители имеют возможность заказать выписку из Единого государственного реестра транспортных средств и проверить историю транспортного средства.

Возможности водительского кабинета постоянно расширяются и вскоре будут подключены другие услуги для пользователей сервиса: заказ индивидуального номерного знака, проверка штрафов, управление надлежащим пользователем, обещают в МВД.

Дополнение

С 24 июля в Украине действуют новые правила получения водительского удостоверения. Изменился подход к обучению и алгоритм сдачи экзаменов – теоретическую и практическую части подготовки водителей теперь разграничивают.