ЦПД при СНБО опроверг фейки по получению нового водительского удостоверения

Детали

Фейк: чтобы обменять старые права на новые нужно пересдавать экзамен.

· На самом деле, обмен старого водительского удостоверения на новое урегулированное требованиями Положения, утвержденного Постановлением КМУ от 08.05.1993г. №340 (в редакции от 24.07.2022г). Согласно пунктам 25 и 27 Положения, водительское удостоверение может быть обменено на новое без сдачи экзаменов.

Фейк: прописанный в Мариуполе. Потерял права. Теперь никак новые не получить.

· Согласно требованиям п.28 Положения, обмен водительского удостоверения осуществляется независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания лица.

Фейк: бумажные права действительны до конца года.

· Любое из "старых" водительских удостоверений является действительным на территории Украины и предоставляет право управлять транспортными средствами соответствующей категории. Обязанность водителя заменить любое из указанных водительских удостоверений на новое законодательством не предусмотрено. Обмен осуществляется по желанию водителя или в случае потери или порчи.

Напомним

Сервисные центры Министерства внутренних дел вместе с командой государственной IT-компании ГП "Инфотех" обновили часть онлайн-услуг в кабинете водителя.