ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

▪️ В МО рф заявили, що “київський режим готує провокацію на Криворізькій ТЕС. Невиключено, що, не зумівши спровокувати російських військових на удар по станції, Київ сам влаштує вибух. У такому разі без електрики залишиться населення центральних регіонів України”. Це — маніпуляція!

▪️ Пропагандистські ЗМІ рф заявили: “київський режим знову вдається до сценарію Бучі, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі Кременчука”. За версією ЗМІ рф, удар по ТРЦ, в наслідок якого загинули мирні жителі, здійснили саме українські військові. Це — дезінформація!

▪️ В російському міноборони заявили: “на територіях хлібзаводу у м.Слов’янську та молокозаводу у м.Краматорську ЗСУ обладнали вогневі позиції, з яких систематично обстрілюють сусідні населені пункти, намагаючись спровокувати військових рф на удар у відповідь для знищення цих об’єктів”. Це — маніпуляція!

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