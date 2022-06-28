ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, продуцируемых врагом, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
▪️ В МО рф заявили, что “киевский режим готовит провокацию на Криворожской ТЭС. Не исключено, что, не сумев спровоцировать российских военных на удар по станции, Киев сам устроит взрыв. В таком случае без электричества останется население центральных регионов Украины”. Это — манипуляция!
▪️ Пропагандистские СМИ рф заявили: “киевский режим снова прибегает к сценарию Бучи, нанеся удары по гражданской инфраструктуре Кременчуга”. По версии СМИ рф, удар по ТРЦ, в результате которого погибли мирные жители, совершили именно украинские военные. Это — дезинформация!
▪️ В российском минобороны заявили: “на территориях хлебзавода в г.Славянске и молокозаводе в г.Краматорске ВСУ оборудовали огневые позиции, с которых систематически обстреливают соседние населенные пункты, пытаясь спровоцировать военных рф на удар в ответ для уничтожения этих объектов””. Это — манипуляция!
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