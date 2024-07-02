Цьогоріч група Нафтогаз вже збільшила видобуток газу на 8%
Київ • УНН
За перші шість місяців 2024 року компанії Групи Нафтогаз видобули 7,3 млрд куб. м товарного газу, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року, завдяки запуску 41 нової свердловини, в тому числі 14 високодебітних.
За шість місяців 2024 року компанії Групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" – уже видобули 7,3 млрд куб. м товарного газу. Про це пише УНН з посиланням на заяву компанії.
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У компанії наголошують, що ці результати на 8% перевищують видобуток за аналогічний період минулого року.
На поточний момент показники видобутку газу перевищують операційний план на майже 2%. Такого результату нам вдалося досягти завдяки запуску 41 свердловини, що на одну більше, ніж планувалося. З них 14 – високодебітні, дають понад 100 тисяч кубометрів газу на добу. Наші фахівці також постійно аналізують старі свердловини, які можна повернути в експлуатацію шляхом нових технічних рішень
Нагадаємо
За 5 місяців 2024 року НАК "Нафтогаз" запустила 36 нових газових свердловин, 11 з яких є високопродуктивними і видобувають понад 100 000 кубометрів газу на добу, що призвело до збільшення видобутку групи на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року.