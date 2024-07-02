За шесть месяцев 2024 года компании Группы Нафтогаз - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" - уже добыли 7,3 млрд куб. м товарного газа. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление компании.

Детали

В компании отмечают, что эти результаты на 8% превышают добычу за аналогичный период прошлого года.

На текущий момент показатели добычи газа превышают операционный план почти на 2%. Такого результата нам удалось достичь благодаря запуску 41 скважины, что на одну больше, чем планировалось. Из них 14 - высокодебитные, дают более 100 тысяч кубометров газа в сутки. Наши специалисты также постоянно анализируют старые скважины, которые можно вернуть в эксплуатацию путем новых технических решений - отметил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Напомним

За 5 месяцев 2024 года НАК "Нафтогаз" запустила 36 новых газовых скважин, 11 из которых являются высокопроизводительными и добывают более 100 000 кубометров газа в сутки, что привело к увеличению добычи группы на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.