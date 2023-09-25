Цього тижня США планують запровадили безвізовий режим з Ізраїлем
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У кінці цього тижня Сполучені Штати ухвалять рішення прийняти Ізраїль до ексклюзивного клубу, який дозволить його громадянам подорожувати до США без американської візи. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на власні джерела, передає УНН.
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Офіційні особи США кажуть, що оголошення про вступ Ізраїлю до Програми безвізового режиму запланований вже на кінець цього тижня, якраз перед закінченням федерального бюджетного року в суботу.
Міністерство внутрішньої безпеки керує програмою, яка наразі дозволяє громадянам 40 переважно європейських та азіатських країн подорожувати до США протягом трьох місяців без віз. Очільник міністерства Алехандро Майоркас збирається оголосити про це в четвер.
Зазначається, що прийняття Ізраїлю було пріоритетом для послідовних ізраїльських лідерів і стане великим досягненням для премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, який часто сперечався з адміністрацією Байдена щодо Ірану, палестинського конфлікту та нещодавно запропонованої зміни ізраїльської судової системи.
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