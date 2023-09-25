На этой неделе США планируют ввели безвизовый режим с Израилем
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В конце этой недели Соединенные Штаты примут Израиль в эксклюзивный клуб, который позволит его гражданам путешествовать в США без американской визы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Детали
Официальные лица США говорят, что объявление о вступлении Израиля в Программу безвизового режима запланировано уже на конец этой недели, как раз перед окончанием федерального бюджетного года в субботу.
Министерство внутренней безопасности руководит программой, которая сейчас позволяет гражданам 40 преимущественно европейских и азиатских стран путешествовать в США в течение трех месяцев без виз. Глава министерства Алехандро Майоркас собирается объявить об этом в четверг.
Отмечается, что принятие Израиля было приоритетом для последовательных израильских лидеров и станет большим достижением для премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, который часто спорил с администрацией Байдена по Ирану, палестинскому конфликту и недавно предложенному изменению израильской судебной системы.
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