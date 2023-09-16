Байден і Нетаньяху зустрінуться на Генасамблеї ООН

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Лідери країн зустрінуться, щоб обговорити «спільні демократичні цінності між Сполученими Штатами та Ізраїлем і бачення більш стабільного, процвітаючого та інтегрованого регіону, а також порівняти нотатки щодо ефективної протидії та стримування Ірану», – сказав радник з національної безпеки Джейк Салліван. репортери в п'ятницю.

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Раніше цього місяця Нетаньяху оголосив, що відвідає Сполучені Штати, одного з найвірніших союзників Ізраїлю, але спочатку не було жодних планів зустрічі з офіційними особами США під час поїздки, що є незвичайним випадком для відвідин ізраїльських лідерів.

Стосунки США та Ізраїлю стали більш напруженими на тлі судової реформи, яку Байден розкритикував, адже вона становить загрозу демократії.

У липні Білий дім заявив, що Байден і Нетаньяху «зустрінуться в Сполучених Штатах пізніше цього року», не повідомляючи додаткових деталей.

Нагадаємо

Премʼєр-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу та Президент України Володимир Зеленський візьмуть участь у засіданні Генасамблеї ООН.