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Байден и Нетаньяху встретятся на Генассамблее ООН

Байден и Нетаньяху встретятся на Генассамблее ООН

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Президент США Джо Байден встретится с израильским лидером Биньямином Нетаньяху в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома, пишет AFP, передает УНН.

Цитата 

Лидеры стран встретятся, чтобы обсудить «общие демократические ценности между Соединенными Штатами и Израилем и видение более стабильного, процветающего и интегрированного региона, а также сравнить заметки по эффективному противодействию и сдерживанию Ирана», – сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан. репортеры в пятницу.

Дополнение

Ранее в этом месяце Нетаньяху объявил, что посетит Соединенные Штаты, одного из самых верных союзников Израиля, но первоначально не было никаких планов встречи с официальными лицами США во время поездки, что является необычным случаем для посещения израильских лидеров.

Отношения США и Израиля стали более напряженными на фоне судебной реформы, которую Байден раскритиковал, так как она представляет угрозу демократии. 

В июле Белый дом заявил, что Байден и Нетаньяху «встретятся в Соединенных Штатах позже в этом году», не сообщая дополнительных деталей.

Напомним

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и Президент Украины Владимир Зеленский примут участие в заседании Генассамблеи ООН.

Украинские Национальные Новости

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