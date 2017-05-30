Цього сезону на Херсонщині очікують більше 3,5 млн туристів
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 30 травня. УНН. За курортний сезон на Херсонщину приїдуть понад 3,5 мільйони туристів. Про це кореспонденту УНН повідомила начальник Управління туризму та курортів Херсонської ОДА Тетяна Волинець.
“У минулому році у нас було 3,5 мільйони туристів. За підрахунками, які ми провели, цифру не тільки підтвердили, але і збільшили. Ми покажемо нові туристичні маршрути. Зробимо акцент на подієвий туризм, на активні види туризму” — зазначила Т.Волинець.
Туристичний сезон, за її словами, розпочався у травні. Активно він стартує з середини червня.
Однією з переваг відпочинку саме на курортах Херсонщині є їх бюджетність.
“У нас є прекрасні курорти, наприклад, такі як Хорли, де за 80 гривень на добу можна відпочити з усіма зручностями, холодильником і кондиціонером. І на Арабатській стрілці можна знайти номер з усіма умовами, душовою кабінкою за 70-85 гривень без харчування” — розповіла Т.Волинець.
Цього року туристичний сезон на Херсонщині проводять під девізом “Херсонщина — шлях до вражень”.
Нагадаємо, минулого сезону на Херсонщині зафіксували рекордну кількість туристів.