В этом сезоне в Херсонской области ожидают более 3,5 млн туристов
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 30 мая. УНН. В курортный сезон на Херсонщину приедут более 3,5 миллиона туристов. Об этом корреспонденту УНН сообщила начальник Управления туризма и курортов Херсонской ОГА Татьяна Волынец.
"В прошлом году у нас было 3,5 миллиона туристов. По подсчетам, которые мы провели, цифру не только подтвердили, но и увеличили. Мы покажем новые туристические маршруты. Сделаем акцент на событийный туризм, на активные виды туризма", - отметила Т.Волынец.
Туристический сезон, по ее словам, начался в мае. Активно он стартует с середины июня.
Одним из преимуществ отдыха именно на курортах Херсонской области является их бюджетность.
"У нас есть прекрасные курорты, например, такие как Хорлы, где за 80 гривен в сутки можно отдохнуть со всеми удобствами, холодильником и кондиционером. И на Арабатской стрелке можно найти номер со всеми условиями, душевой кабинкой за 70-85 гривен без питания", - рассказала Т.Волынец.
В этом году туристический сезон в области проводят под девизом "Херсонская область - путь к впечатлениям".
Напомним, в прошлом сезоне в Херсонской области зафиксировали рекордное количество туристов.