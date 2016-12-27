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Цього року прикордонники отримали 248 квартир

Цього року прикордонники отримали 248 квартир

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Цього року Державна прикордонна служба України отримала 248 квартир і 46 кімнат. Про це під час прес-конференції повідомив голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко, передає кореспондент УНН.

"Виділені із бюджету 200 млн грн спрямували на будівництво і реконструкцію житлових об’єктів. Із 18 запланованих 9 уже введено в експлуатацію. Загалом цього року за рахунок усіх джерел відомство отримало 248 квартир і 46 кімнат. У нове житло вселилися прикордонники у Борисполі, Житомирі, Хмельницькому", - сказав В.Назаренко.

Також він додав, що під службові квартири реконструювали відомчі будівлі у Великих Мостах, Ізмаїлі, на Херсонщині, Харківщині, а у рамках інвестиційних програм велася забудова земельних ділянок у Луцьку, Чернівцях, Хмельницьку, Львові та Києві.

Нагадаємо, для українських прикордонників розпочалося будівництво житлових будинків на 36 квартир в Хмельницькому, на 88 квартир у Чернігові, на 168 квартир у Києві.

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