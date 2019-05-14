Цього року ДСНС залишили без коштів на форму для рятувальників

За даними прес-служби, потреба на 2019 рік для забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту форменим одягом та речовим майном становить близько 660 млн грн, втім Державним бюджетом на 2019 рік передбачено лише 31 млн грн, чи 4-5% від потреби.

Як пояснили у прес-службі ДСНС, такий обсяг виділених коштів не дозволяє належним чином забезпечити особовий склад відповідно до встановлених норм, тому керівництво відомства вживає "всі можливі заходи, не заборонені чинним законодавством для покращення забезпеченості формою за рахунок залучення коштів спеціального фонду, благодійної та гуманітарної допомоги та інших надходжень.

Також у відомстві уточнили, що потреба у коштах для забезпечення однієї особи форменим одягом та речовим майном становить близько 14,2 тис. грн на рік.

Нагадаємо, попри зменшення інтенсивності виникнення пожеж з 600 за добу в квітні до 100 пожеж в травні, їх загальна кількість в три рази перевищує минулорічні показники.