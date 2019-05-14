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6 марта, 19:19 • 138135 просмотра

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В этом году ГСЧС оставили без средств на форму для спасателей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. В этом году Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) выделили лишь 5% от потребности средств на форменную одежду для личного состава, что заставляет ведомство искать помощь у благотворительных и гуманитарных организаций. Об этом сообщила пресс-служба Украины по чрезвычайным ситуациям в ответе на запрос корреспондента УНН.

По данным пресс-службы, потребность в 2019 году для обеспечения лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты форменной одеждой и вещевым имуществом составляет около 660 млн грн, впрочем Государственным бюджетом на 2019 год предусмотрено лишь 31 млн грн, или 4-5% от потребности.

Как пояснили в пресс-службе ГСЧС, такой объем выделенных средств не позволяет должным образом обеспечить личный состав в соответствии с установленными нормами, поэтому руководство ведомства принимает "все возможные меры, не запрещенные действующим законодательством для улучшения обеспеченности формой за счет привлечения средств специального фонда, благотворительной и гуманитарной помощи и других поступлений.

Также в ведомстве уточнили, что потребность в средствах для обеспечения одного человека форменной одеждой и вещевым имуществом составляет около 14,2 тыс. грн в год.

Напомним, несмотря на уменьшение интенсивности возникновения пожаров из 600 в сутки в апреле до 100 пожаров в мае, их общее количество в три раза превышает прошлогодние показатели.

Украинские Национальные Новости

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