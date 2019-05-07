В Україні за добу виникає до 100 пожеж в екосистемах – ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Попри зменшення інтенсивності виникнення пожеж з 600 за добу в квітні до 100 пожеж в травні, їх загальна кількість в три рази перевищує минулорічні показники. Про це заявив перший заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцький під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пожежонебезпечної ситуації в Україні у вівторок, передає кореспондент УНН.
"Якщо оцінювати поточну ситуацію з пожежами в природних екосистемах, то завдяки запровадженим урядом у квітні заходам вона дещо стабілізувалась, однак залишається складною. На фоні зменшення інтенсивності виникнення пожеж з 600 за добу в квітні до 100 пожеж в травні, їх загальна кількість все ж в три рази перевищує минулорічні показники, а площа – в 6 разів", - сказав Мельчуцький.
З його слів, найбільше таких пожеж сталось у Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.
Нагадаємо, в Україні за три місяці виникло пожеж, як за півроку.