В Україні за добу виникає до 100 пожеж в екосистемах – ДСНС

КИЇВ. 7 травня. УНН. Попри зменшення інтенсивності виникнення пожеж з 600 за добу в квітні до 100 пожеж в травні, їх загальна кількість в три рази перевищує минулорічні показники. Про це заявив перший заступник Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцький під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пожежонебезпечної ситуації в Україні у вівторок, передає кореспондент УНН.