В Украине за сутки возникает до 100 пожаров в экосистемах - ГСЧС

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Несмотря на уменьшение интенсивности возникновения пожаров из 600 в сутки в апреле до 100 пожаров в мае, их общее количество в три раза превышает прошлогодние показатели. Об этом заявил первый заместитель Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцький во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по пожароопасной ситуации в Украине во вторник, передает корреспондент УНН.

"Если оценивать текущую ситуацию с пожарами в природных экосистемах, то благодаря введенным правительством в апреле мерам она несколько стабилизировалась, однако остается сложной. На фоне уменьшения интенсивности возникновения пожаров из 600 в сутки в апреле до 100 пожаров в мае, их общее количество все же в три раза превышает прошлогодние показатели, а площадь - в 6 раз", - сказал Мельчуцький.

По его словам, больше всего таких пожаров произошло в Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, в Украине за три месяца возникло пожаров, как за полгода.

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