В Украине за сутки возникает до 100 пожаров в экосистемах - ГСЧС

"Если оценивать текущую ситуацию с пожарами в природных экосистемах, то благодаря введенным правительством в апреле мерам она несколько стабилизировалась, однако остается сложной. На фоне уменьшения интенсивности возникновения пожаров из 600 в сутки в апреле до 100 пожаров в мае, их общее количество все же в три раза превышает прошлогодние показатели, а площадь - в 6 раз", - сказал Мельчуцький.

По его словам, больше всего таких пожаров произошло в Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, в Украине за три месяца возникло пожаров, как за полгода.