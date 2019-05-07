В Украине за сутки возникает до 100 пожаров в экосистемах - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Несмотря на уменьшение интенсивности возникновения пожаров из 600 в сутки в апреле до 100 пожаров в мае, их общее количество в три раза превышает прошлогодние показатели. Об этом заявил первый заместитель Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцький во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по пожароопасной ситуации в Украине во вторник, передает корреспондент УНН.
"Если оценивать текущую ситуацию с пожарами в природных экосистемах, то благодаря введенным правительством в апреле мерам она несколько стабилизировалась, однако остается сложной. На фоне уменьшения интенсивности возникновения пожаров из 600 в сутки в апреле до 100 пожаров в мае, их общее количество все же в три раза превышает прошлогодние показатели, а площадь - в 6 раз", - сказал Мельчуцький.
По его словам, больше всего таких пожаров произошло в Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
Напомним, в Украине за три месяца возникло пожаров, как за полгода.