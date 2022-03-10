Цивільні можуть застосовувати нагородну та іншу зброю проти "орків" - Білошицький
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" набув чинності. Про його ключові положення розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише УНН.
Цитата
“Цивільні можуть застосовувати нагородну та іншу зброю проти руських орків. Відповідні положення прописані в Законі України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", що вже набрав чинності”, - цитує Білошицького пресслужба патрульної поліції України.
Деталі
Так, повідомляють у поліції, ключові тези з закону:
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- У період дії воєнного стану громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації або інших держав, зокрема отримати вогнепальну зброю і боєприпаси до неї.
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- У період дії воєнного стану громадяни України можуть застосовувати власну нагородну зброю, спортивну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці), мисливську нарізну, гладкоствольну чи комбіновану зброю та бойові припаси до неї.
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- Цивільні особи не несуть кримінальної відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, якщо така зброя застосована відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України".
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Як писав УНН, напередодні Президент України Володимир Зеленський підписав закони про посилення відповідальності за державну зраду та мародерство.