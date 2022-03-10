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Гражданские могут применять наградное и другое оружие против "орков" - Билошицкий

Гражданские могут применять наградное и другое оружие против "орков" - Билошицкий

Киев • УНН

 • 54265 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" вступил в силу. О его ключевых положениях рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, пишет УНН.

Цитата

“Гражданские могут применять наградное и другое оружие против русских орков. Соответствующие положения прописаны в Законе Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", который уже вступил в силу”, - цитирует Билошицкого пресс-служба патрульной полиции Украины.

Детали

Так, сообщают в полиции, ключевые тезисы из закона:

  • В период действия военного положения граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации или других государств, в частности получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
  • В период действия военного положения граждане Украины могут применять собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное оружие и боевые припасы к нему.
  • Гражданские лица не несут уголовной ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, которые осуществляют вооруженную агрессию против Украины, если такое оружие применено в соответствии с требованиями Закона Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины".

Ранее

Как писал УНН, накануне Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об усилении ответственности за государственную измену и мародерство.

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