Ціни на нафту змінилися різноспрямовано

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у п'ятницю зранку впали в ціні до 66,03 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 7:57, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,54%.

При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 57,47 долара за барель, втративши 0,44%.

Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.

Українські Національні Новини

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