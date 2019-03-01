Ціни на нафту змінилися різноспрямовано

За даними видання станом на 7:57, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,54%.

При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 57,47 долара за барель, втративши 0,44%.

Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.