Цены на нефть изменились разнонаправленно
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в пятницу утром упали в цене до 66,03 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:57, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,54%.
При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 57,47 доллара за баррель, потеряв 0,44%.
Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.