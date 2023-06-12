Ціни на нафту різко впали перед засіданням ФРС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Ціни на нафту різко знизилися в понеділок перед засіданням Федеральної резервної системи. Причиною може бути те, що інвестори намагаються оцінити бажання центрального банку щодо подальшого підвищення ставок, у той час, як занепокоєння щодо зростання попиту на пальне в Китаї та збільшення пропозиції російської нафти тиснуть на ринок, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Станом на 00:58 за Гринвічем ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 29 центів, або 0,4%, до 74,50 доларів за барель. Ціна американської нафти West Texas Intermediate (WTI) коштувала 69,93 долара за барель, що на 24 центи, або на 0,3%, менше.
Доповнення
Минулого тижня обидва контрольні показники відзначили своє друге тижневе падіння поспіль, оскільки невтішні економічні дані Китаю викликали занепокоєння щодо зростання попиту в найбільшому світовому імпортері сирої нафти, компенсуючи зростання цін від Саудівської Аравії, яка скоротила видобуток додатково на 1 мільйон барелів на день (б/д) у липні.