Цены на нефть резко упали перед заседанием ФРС

Детали

По состоянию на 00:58 по Гринвичу ф’ючерсы на нефть марки Brent упали на 29 центов, или 0,4%, до 74,50 долларов за баррель. Цена американской нефти West Texas Intermediate (WTI) стоила 69,93 доллара за баррель, что на 24 цента, или на 0,3%, меньше.

Дополнение

На прошлой неделе оба контрольных показателя отметили свое второе недельное падение подряд, поскольку неутешительные экономические данные Китая вызвали беспокойство относительно роста спроса в крупнейшем мировом импортере сырой нефти, компенсируя рост цен от Саудовской Аравии, которая сократила добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в день (б/с) в июле.