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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Цены на нефть резко упали перед заседанием ФРС

Киев • УНН

 • 1197119 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Цены на нефть резко снизились в понедельник перед заседанием Федеральной резервной системы. Причиной может быть то, что инвесторы пытаются оценить желание центрального банка по дальнейшему повышению ставок, в то время, как беспокойство относительно роста спроса на топливо в Китае и увеличение предложения российской нефти давят на рынок, сообщает Reuters, пишет УНН.

Цены на нефть резко упали перед заседанием ФРС

Детали 

По состоянию на 00:58 по Гринвичу ф’ючерсы на нефть марки Brent упали на 29 центов, или 0,4%, до 74,50 долларов за баррель. Цена американской нефти West Texas Intermediate (WTI) стоила 69,93 доллара за баррель, что на 24 цента, или на 0,3%, меньше.

Дополнение 

На прошлой неделе оба контрольных показателя отметили свое второе недельное падение подряд, поскольку неутешительные экономические данные Китая вызвали беспокойство относительно роста спроса в крупнейшем мировом импортере сырой нефти, компенсируя рост цен от Саудовской Аравии, которая сократила добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в день (б/с) в июле.

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