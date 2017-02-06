Цими вихідними в Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Цими вихідними, 11 та 12 лютого, у Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, ярмарки пройдуть 11 лютого (субота) у:
Голосіївському районі на вул. Паньківській, вул. Голосіївській, 4-10;
Дарницькому районі на вул. Ревуцького;
Деснянському районі на вул. Милославській (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського), вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського);
Дніпровському районі на б-р А. Бучми, 2-10;
Оболонському районі на вул. П. Калнишевського, 1-5;
Печерському районі на вул. К. Білокур;
Подільському районі на просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
Святошинському районі на вул. Григоровича-Барського, 7;
Солом’янському районі на вул. Стадіонній (у межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
Шевченківському районі на вул. В. Василевської, 1-17.
12 лютого (неділя) у:
Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
Оболонському районі на вул. Дніпроводській, 13/1;
Печерському районі на вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
Святошинському районі на б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинній, 81-91;
Солом’янському районі на вул. Ф. Ернста, 14-А;
Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-38.