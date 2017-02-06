В эти выходные в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В эти выходные, 11 и 12 февраля, в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Так, ярмарки пройдут 11 февраля (суббота) в:
Голосеевском районе на ул.Паньковской, просп. Голосеевском, 4-10;
Дарницком районе на ул.Ревуцкого;
Деснянском районе на ул.Милославской (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского), ул. Сабурова (в пределах ул. О.Бальзака и просп. Маяковского)
Днепровском районе на б-р А. Бучмы, 2-10;
Оболонском районе на ул. П.Калнышевского, 1-5;
Печерском районе на ул. Е.Билокур;
Подольском районе на просп. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
Святошинском районе на ул. Григоровича-Барского, 7
Соломенском районе на ул. Стадионной (в границах улиц Митрополита В. Липкивского и Богдановского)
Шевченковском районе на ул. В.Василевской, 1-17.
12 февраля (воскресенье) в:
Голосеевском районе на ул.Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);
Оболонском районе на ул.Днепроводской, 13/1;
Печерском районе на ул. И.Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);
Святошинском районе на б-р Академика Вернадского, 79, ул.Верховинной, 81-91;
Соломенском районе на ул. Ф.Эрнста, 14-А;
Шевченковском районе на ул. Татарской, 32-38.