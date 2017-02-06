В эти выходные в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Так, ярмарки пройдут 11 февраля (суббота) в:

Голосеевском районе на ул.Паньковской, просп. Голосеевском, 4-10;

Дарницком районе на ул.Ревуцкого;

Деснянском районе на ул.Милославской (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского), ул. Сабурова (в пределах ул. О.Бальзака и просп. Маяковского)

Днепровском районе на б-р А. Бучмы, 2-10;

Оболонском районе на ул. П.Калнышевского, 1-5;

Печерском районе на ул. Е.Билокур;

Подольском районе на просп. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

Святошинском районе на ул. Григоровича-Барского, 7

Соломенском районе на ул. Стадионной (в границах улиц Митрополита В. Липкивского и Богдановского)

Шевченковском районе на ул. В.Василевской, 1-17.

12 февраля (воскресенье) в:

Голосеевском районе на ул.Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);

Оболонском районе на ул.Днепроводской, 13/1;

Печерском районе на ул. И.Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);

Святошинском районе на б-р Академика Вернадского, 79, ул.Верховинной, 81-91;

Соломенском районе на ул. Ф.Эрнста, 14-А;

Шевченковском районе на ул. Татарской, 32-38.