Цими вихідними в Києві громадський транспорт змінить рух
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У столиці 18-19 вересня громадський транспорт змінить рух через проведення масових заходів. Про це повідомили в КМДА, інформує УНН.
Деталі
У центрі столиці з 18:00 18 вересня до закінчення заходів 19 вересня рух громадського транспорту організують за такими маршрутами:
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- тролейбуси № 5, 7, 8, 17, 93-Н та 94-Н – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів, просп. Леся Курбаса до б-ру Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка, далі за власною трасою;
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- автобуси № 20 – від ж/м Корчувате до вул. Великої Васильківської за власним маршрутом, далі – вул. Саксаганського – вул. Антоновича, далі у напрямку ж/м Корчувате за власним маршрутом;
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- автобуси № 24 – на ділянках від Національно музею історії України у Другій світовій війні до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Університет";
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- автобуси № 114 – на ділянках від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Університет";
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- автобуси № 118 – від ст. м. "Чернігівська" до вул. Басейної за власним маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – просп. Перемоги – вул. Борщагівська – вул. Академіка Янгеля – ст. м. "Політехнічний інститут" – просп. Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна, далі за власним маршрутом.
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Також змінять рух автобусних маршрутів №№ 189, 231, 429, 433 та 545.
Додамо
Під час проведення заходів зачинять на вхід та вихід станції метрополітену "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту" та "Театральна". Рух потягів через вказані станції відбуватиметься без зупинок.
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