В эти выходные в Киеве общественный транспорт изменит движение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В столице 18-19 сентября общественный транспорт изменит движение из-за проведения массовых мероприятий. Об этом сообщили в КГГА, информирует УНН.
Детали
В центре столицы с 18:00 18 сентября до окончания мероприятий 19 сентября движение общественного транспорта организуют по таким маршрутам:
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- троллейбусы № 5, 7, 8, 17, 93-Н и 94-Н - соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов, просп. Леся Курбаса до б-ра Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - б-р Тараса Шевченко, дальше по своему пути;
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- автобусы № 20 - от ж/м Корчеватое до ул. Большой Васильковской по собственному маршруту, далее - ул. Саксаганского - ул. Антоновича, далее в направлении ж/м Корчеватое по собственному маршруту;
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- автобусы № 24 - на участках от Национально музея истории Украины во Второй мировой войне до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Университет";
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- автобусы № 114 - на участках от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Университет";
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- автобусы № 118 - от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной по собственному маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - ул. Победы - ул. Борщаговская - ул. Академика Янгеля - ст. м. "Политехнический институт" - ул. Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная, дальше по собственному маршруту.
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Также изменят движение автобусных маршрутов №№ 189, 231, 429, 433 и 545.
Добавим
Во время проведения мероприятий закроют на вход и выход станции метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" и "Театральная". Движение поездов через указанные станции будет происходить без остановок.
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