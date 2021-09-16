В эти выходные в Киеве из-за марафона ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В столице 18-19 сентября ограничат движение транспорта по маршруту 11-го Киевского полумарафона - 2021. Об этом сообщила КГГА, информирует УНН.
Детали
По информации организаторов, с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади.
График перекрытия улиц 18-19 сентября:
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- ул. Григория Сковороды (от Контрактовой площади до ул. Волошской) - с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;
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- ул. Межигорская (от ул. Г. Сковороды до ул. Спасской) - с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;
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- ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) - с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября.
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График перекрытия улиц 19 сентября:
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- ул. Петра Сагайдачного - с 7:00 до 13:30;
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- Боричев спуск - с 7:00 до 13:30;
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- ул. Игоревская - с 7:00 до 13:30;
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- ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) - с 7:00 до 13:30;
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- ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 7:00 до 11:00;
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- Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) - с 7:00 до 13:30;
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- Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 7:00 до 11:00;
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- Гаванский мост (в направлении Северного моста) - с 7:00 до 11:00;
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- ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) - с 7:00 до 11:00
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- Северный мост (в направлении жилого массива Троещина) - с 7:00 до 11:00;
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- ул. Трухановская - с 7:00 до 12:00;
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- Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 7:00 до 11:00;
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- Мост Метро - с 7:00 до 10:00;
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- поворот с моста Метро на Набережное шоссе - с 7:00 до 11:00.
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Отмечают, что по маршруту марафона предусмотрены изменения в движении общественного транспорта, но об этом сообщат дополнительно.
Напомним
По состоянию на 8:15 четверга, 16 сентября, на улицах и проспектах Киева было затруднено движение транспорта.