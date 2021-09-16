Цими вихідними у Києві через марафон обмежать рух транспорту

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. У столиці 18-19 вересня обмежать рух транспорту за маршрутом 11-го Київського півмарафону - 2021. Про це повідомила КГГА, інформує УНН.

Деталі

За інформацією організаторів, із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі.

Графік перекриття вулиць 18-19 вересня:

  • вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
  • вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
  • вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.

Графік перекриття вулиць 19 вересня:

  • вул. Петра Сагайдачного – із 07:00 до 13:30;
  • Боричів узвіз – із 07:00 до 13:30;
  • вул. Ігорівська – із 07:00 до 13:30;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) – з 07:00 до 13:30;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 11:00;
  • Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) – із 07:00 до 13:30;
  • Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 11:00;
  • Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 11:00;
  • вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 11:00
  • Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) – із 07:00 до 11:00;
  • вул. Труханівська – із 07:00 до 12:00;
  • Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – із 07:00 до 11:00;
  • Міст Метро – із 07:00 до 10:00;
  • поворот із мосту Метро на Набережне шосе – із 07:00 до 11:00.

Зазначають, що за маршрутом марафону передбачено зміни руху громадського транспорту, але про це повідомлять додатково.

Нагадаємо

Станом на 8:15 четверга, 16 вересня, на вулицях і проспектах Києва було ускладнено рух транспорту.

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