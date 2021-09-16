Цими вихідними у Києві через марафон обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У столиці 18-19 вересня обмежать рух транспорту за маршрутом 11-го Київського півмарафону - 2021. Про це повідомила КГГА, інформує УНН.
Деталі
За інформацією організаторів, із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі.
Графік перекриття вулиць 18-19 вересня:
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- вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
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- вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
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- вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.
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Графік перекриття вулиць 19 вересня:
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- вул. Петра Сагайдачного – із 07:00 до 13:30;
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- Боричів узвіз – із 07:00 до 13:30;
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- вул. Ігорівська – із 07:00 до 13:30;
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- вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) – з 07:00 до 13:30;
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- вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 11:00;
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- Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) – із 07:00 до 13:30;
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- Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 11:00;
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- Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 11:00;
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- вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 11:00
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- Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) – із 07:00 до 11:00;
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- вул. Труханівська – із 07:00 до 12:00;
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- Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – із 07:00 до 11:00;
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- Міст Метро – із 07:00 до 10:00;
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- поворот із мосту Метро на Набережне шосе – із 07:00 до 11:00.
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Зазначають, що за маршрутом марафону передбачено зміни руху громадського транспорту, але про це повідомлять додатково.
Нагадаємо
Станом на 8:15 четверга, 16 вересня, на вулицях і проспектах Києва було ускладнено рух транспорту.