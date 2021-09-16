Ранок у Києві розпочався із заторів: де "тягнучка"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Станом на 8:15 четверга, 16 вересня, на вулицях і проспектах Києва помітні ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському Перемоги, Леся Курбаса, Повітрофлотському, Степана Бандери.
Окрім того, рух ускладнено вулицями Січових Стрільців, Жилянською, Великою Васильківською, Саксаганського, Павла Скоропадського, Вадима Гетьмана, Борщагівською, Куренівською, Кирилівською, Олени Теліги, Щусєва, Юрія Іллєнка, В'ячеслава Чорновола.
Затори також є на Набережно-Хрещатицькій вулиці і Набережному шосе.
На лівому березі рух ускладнений на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана, Визволителів, Соборності, Романа Шухевича.
Рух на мостах Північному і Дарницькому - ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Метро, Патона спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега. На Південному мосту можна проїхати вільно.
Доповнення
У Київській області сьогодні без опадів. Температура вночі 9-11°, вдень близько 20°.