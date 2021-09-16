Утро в Киеве началось с пробок: где "тянучка"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. По состоянию на 8:15 четверга, 16 сентября, на улицах и проспектах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском Победы, Леся Курбаса, Воздухофлотском, Степана Бандеры.
Кроме того, движение затруднено по улицам Сечевых Стрельцов, Жилянской, Большой Васильковской, Саксаганского, Павла Скоропадского, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Куреневской, Кирилловской, Елены Телиги, Щусева, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола.
Пробки также есть на Набережно-Крещатицкой улице и Набережном шоссе.
На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Николая Бажана, Освободителей, Соборности, Романа Шухевича.
Движение на мостах Северном и Дарницком - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро, Патона наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега. На Южном мосту можно проехать свободно.
Дополнение
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 9-11°, днем около 20°.