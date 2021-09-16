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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 123479 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 138615 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 117547 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115417 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 146742 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123146 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 164696 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Утро в Киеве началось с пробок: где "тянучка"

Утро в Киеве началось с пробок: где "тянучка"

Киев  •  УНН

 • 25792 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. По состоянию на 8:15 четверга, 16 сентября, на улицах и проспектах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском Победы, Леся Курбаса, Воздухофлотском, Степана Бандеры.

Кроме того, движение затруднено по улицам Сечевых Стрельцов, Жилянской, Большой Васильковской, Саксаганского, Павла Скоропадского, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Куреневской, Кирилловской, Елены Телиги, Щусева, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола.

Пробки также есть на Набережно-Крещатицкой улице и Набережном шоссе.

На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Николая Бажана, Освободителей, Соборности, Романа Шухевича.

Движение на мостах Северном и Дарницком - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро, Патона наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега. На Южном мосту можно проехать свободно.

Дополнение

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 9-11°, днем около 20°.

Украинские Национальные Новости

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