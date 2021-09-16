Майже без дощів та до 26° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Майже на всій території України сьогодні очікується погода без дощів, температура повітря вдень місцями підніматиметься до 26 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом від синоптиків, 16 вересня без опадів, лише ввечері на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°, на Одещині 12-17°; вдень 17-22°, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 21-26°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 9-11°, вдень близько 20°.
Додамо
Сьогодні, 16 вересня, відзначають Міжнародний день охорони озонового шару. В Україні 16 вересня вшановують пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе.