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16 вересня: в Україні вшановують пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе

16 вересня: в Україні вшановують пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сьогодні, 16 вересня, відзначають Міжнародний день охорони озонового шару. В Україні 16 вересня вшановують пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе, пише УНН.

Міжнародний день охорони озонового шару

У 1994 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 16 вересня Міжнародним днем охорони озонового шару. День встановлено на згадку про підписання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар.

У 1987 році 36 країн, у тому числі й СРСР, підписали документ, згідно з яким країни-учасниці повинні були обмежити та повністю припинити виробництво озоноруйнівних речовин.

Озоновий шар, цей тонкий газовий щит, захищає Землю від згубної дії певної частини сонячної радіації, сприяючи тим самим збереженню життя на планеті.

У 80-ті роки вчені зробили відкриття: в районі Антарктиди загальний вміст озону зменшився у два рази. Саме тоді з’явилася назва “озонова діра”. На виснаження озону впливає окис хлору. Він є продуктом заводів, підприємств промисловості.

У ці вересневі дні в Україні відзначають День пам’яті загиблих українських журналістів, встановлений у 2007 році за ініціативою Національної спілки журналістів України. Його мета – вшанувати пам’ять усіх журналістів, які загинули під час виконання своїх професійних обов’язків.

Засновник видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили його тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генеральної прокуратури, належали Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох експрацівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Релігійне свято

Сьогодні за церковним календарем відзначається пам’ять відразу двох святих мучениць — Василини і Домни. У народі день прозвали Доброродной дівою. Це гарний час, священне для наших предків, так як сьогодні люди могли зробити одну дію, яке допомагало попрощатися з бідністю. Прикмети на 16 вересня допоможуть в цьому.

У вівторок, 16 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Костянтин, Петро, Юхим.

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