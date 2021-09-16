16 сентября: в Украине чтят память журналиста Георгия Гонгадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Сегодня, 16 сентября, отмечают Международный день охраны озонового слоя. В Украине 16 сентября чтят память журналиста Георгия Гонгадзе, пишет УНН.
Международный день охраны озонового слоя
В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. День установлен в память о подписании Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой.
В 1987 году 36 стран, в том числе и СССР, подписали документ, согласно которому страны-участницы должны были ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ.
Озоновый слой, этот тонкий газовый щит, защищает Землю от губительного воздействия определенной части солнечной радиации, способствуя тем самым сохранению жизни на планете.
В 80-е годы ученые сделали открытие: в районе Антарктиды общее содержание озона уменьшилось в два раза. Именно тогда появилось название "озоновая дыра". На истощение озона влияет окись хлора. Он является продуктом заводов, предприятий промышленности.
В эти сентябрьские дни в Украине отмечают День памяти погибших украинских журналистов, установленный в 2007 году по инициативе Национального союза журналистов Украины. Его цель - почтить память всех журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей.
Учредитель издания «Украинская правда» Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили его тело без головы, которое, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые по заявлению Генеральной прокуратуры, принадлежали Гонгадзе.
15 марта 2008 Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех експрацивникив Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.
Религиозный праздник
Сегодня по церковному календарю отмечается память сразу двух святых мучениц - Василисы и Домны. В народе день прозвали Доброродной девой. Это хорошее время, священное для наших предков, так как сегодня люди могли сделать одно действие, которое помогало попрощаться с бедностью. Приметы на 16 сентября помогут в этом.
Во вторник, 16 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Иван, Константин, Петр, Ефим.