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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Почти без дождей и до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня

Почти без дождей и до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 20050 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Почти на всей территории Украины сегодня ожидается погода без дождей, температура воздуха днем местами будет подниматься до 26 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу от синоптиков, 16 сентября без осадков, лишь вечером на крайнем западе страны местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, в Одесской области 12-17°; днем 17-22°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 21-26°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 9-11°, днем около 20°.

Добавим

Сегодня, 16 сентября, отмечают Международный день охраны озонового слоя. В Украине 16 сентября чтят память журналиста Георгия Гонгадзе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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