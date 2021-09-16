Почти без дождей и до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Почти на всей территории Украины сегодня ожидается погода без дождей, температура воздуха днем местами будет подниматься до 26 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу от синоптиков, 16 сентября без осадков, лишь вечером на крайнем западе страны местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°, в Одесской области 12-17°; днем 17-22°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 21-26°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 9-11°, днем около 20°.
Добавим
Сегодня, 16 сентября, отмечают Международный день охраны озонового слоя. В Украине 16 сентября чтят память журналиста Георгия Гонгадзе.