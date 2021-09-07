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Церемонія прощання з Жан-Полем Бельмондо відбудеться в Парижі 9 вересня

Церемонія прощання з Жан-Полем Бельмондо відбудеться в Парижі 9 вересня

Київ • УНН

 • 22881 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Загальнонаціональні почесті акторові Жан-Полю Бельмондо у Франції віддадуть в четвер, 9 вересня, на урочистій церемонії в паризькому Будинку інвалідів. Про церемонію прощання з легендою французького кіно в день смерті актора оголосила адміністрація президента Франції, пише УНН з посиланням на французьке радіо RFI.

Жан-Поль Бельмондо помер у понеділок, 6 вересня, у віці 88 років.

Деталі

“Національним скарбом” назвав великого актора президент країни Еммануель Макрон, відгукуючись на звістку про те, що Жан-Поль Бельмондо пішов з життя. “Ми всі взнаємо в ньому себе”, — зазначив президент Франції, який оголосив пізніше про проведення загальнонаціональної церемонії прощання з актором, який увійшов в історію світового кіно.

Урочисті почесті Бельмондо віддадуть в четвер, 9 вересня, в паризькому Будинку інвалідів, який став місцем проведення не тільки військових церемоній, а й вшанування видатних людей Франції.

Два роки тому, у вересні, тут відбулася народна церемонія прощання з президентом країни Жаком Шираком, а на початку жовтня 2018 року останні національні почесті віддали класику французького шансону Шарлю Азнавуру.

Додамо

Ім’я улюбленця французів Бельмондо і його ласкаве прізвисько "Бебель" в ці дні йде поруч з епітетом “Чудовий” (Le Magnifique): так називалася культова комедія, у якій Бельмондо зіграв в 1973 році. Сьогодні цей епітет — на обкладинках газет і журналів, у нескінченних заявах, словах пам’яті, скорботи і прощання з цілою епохою французького кіно.

У понеділок ввечері французькі телеканали поміняли свої програми, віддаючи данину пам’яті Бельмондо. Перший канал TF-1 зібрав біля екранів понад 3 мільйони глядачів фільмом “Улюбленець долі” (1988). За цю картину режисера Клода Лелуша актор отримав головну кінопремію Франції “Сезар”. Ведучий суспільний канал France 2 показав одну з культових комедій за участю Бельмондо — “Ас з асів” (1982), зібравши більше ніж 3,5 мільйона телеглядачів.

“Більше ніж 60 років він змушував французів сміятися і переживати”, а своєю “сонячною життєрадісністю” і “вибухами сміху” заслужив “справжній приз глядацьких симпатій” та любові публіки, підкреслюється в спеціальній заяві адміністрації президента Франції.

Il restera à jamais Le Magnifique. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous. pic.twitter.com/4CVI9uwKLA

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 6, 2021

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