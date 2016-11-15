Церемонія передачі ключів Євробачення-2017 очікується у січні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Церемонія урочистого вручення ключів Євробачення очікується в кінці січня. Передача, ймовірно, відбудеться у колонній залі Київської міської державної адміністрації. Про це на брифінгу повідомив заступник голови КМДА Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.
“Ми очікуємо остаточного прийняття рішення щодо церемонії урочистого вручення ключів Євробачення, яка очікується в кінці січня, коли міський голова міста Стокгольм, яке проводило Євробачення-2016, буде передавати Євробачення міському голові Києва Віталію Кличко. Я думаю, що цю подію ми будемо робити в Колонній залі”, — сказав він.
Церемонія вручення ключів — перша офіційна подія Євробачення-2017, яка відбудеться у столиці. Також він зауважив, що інші локації проведення заходів ще не визначені.
“Інші локації, а саме: церемонія урочистого відкриття, розміщення євромістечка, розміщення євроклабу та церемонія закриття ще не визначені, тому що це остаточне рішення буде приймати європейська мовна спілка EBU. Ніяких подій і ніяких офіційних заходів Євробачення-2017 на Софійській площі і на території Софійського заповідника не буде проводитися. З нашої пропозиції розглядається сьогодні створення євромістечка на Хрещатику, відрізок від Богдана Хмельницького до вулиці Городецького, це одна із запропонованих нами локацій, чекаємо відповіді. Не виключено, що церемонія відкриття, можливо, буде біля Маріїнського палацу, не всередині”, — додав він.