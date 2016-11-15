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15 марта, 19:03 • 110740 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153906 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129790 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122896 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108433 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103348 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100027 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Церемония передачи ключей Евровидения-2017 ожидается в январе

Церемония передачи ключей Евровидения-2017 ожидается в январе

Киев • УНН

 • 8889 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Церемония торжественного вручения ключей Евровидения ожидается в конце января. Передача, вероятно, состоится в колонном зале Киевской городской государственной администрации. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы КГГА Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

"Мы ожидаем окончательного принятия решения о церемонии торжественного вручения ключей Евровидения, которая ожидается в конце января, когда мэр города Стокгольм, проводившего Евровидение-2016 будет передавать Евровидение городскому голове Киева Виталию Кличко. Я думаю, что это событие мы будем проводить в Колонном зале", - сказал он.

Церемония вручения ключей - первое официальное событие Евровидения-2017, которое состоится в столице. Также он отметил, что другие локации проведения мероприятий еще не определены.

"Другие локации, а именно: церемония торжественного открытия, размещение Еврогородка, размещение евроклаба и церемония закрытия еще не определены, так как это окончательное решение будет принимать европейский вещательный союз EBU. Никаких событий и никаких официальных мероприятий Евровидения-2017 на Софийской площади и на территории Софийского заповедника не ​​будет проводиться. По нашему предложению рассматривается сегодня создание Еврогородка на Крещатике, отрезок от Богдана Хмельницкого до улицы Городецкого, это одна из предложенных нами локаций, ждем ответа. Не исключено, что церемония открытия, возможно, будет возле Мариинского дворца, не внутри", - добавил он.

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