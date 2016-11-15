Церемония передачи ключей Евровидения-2017 ожидается в январе

"Мы ожидаем окончательного принятия решения о церемонии торжественного вручения ключей Евровидения, которая ожидается в конце января, когда мэр города Стокгольм, проводившего Евровидение-2016 будет передавать Евровидение городскому голове Киева Виталию Кличко. Я думаю, что это событие мы будем проводить в Колонном зале", - сказал он.

Церемония вручения ключей - первое официальное событие Евровидения-2017, которое состоится в столице. Также он отметил, что другие локации проведения мероприятий еще не определены.

"Другие локации, а именно: церемония торжественного открытия, размещение Еврогородка, размещение евроклаба и церемония закрытия еще не определены, так как это окончательное решение будет принимать европейский вещательный союз EBU. Никаких событий и никаких официальных мероприятий Евровидения-2017 на Софийской площади и на территории Софийского заповедника не ​​будет проводиться. По нашему предложению рассматривается сегодня создание Еврогородка на Крещатике, отрезок от Богдана Хмельницкого до улицы Городецкого, это одна из предложенных нами локаций, ждем ответа. Не исключено, что церемония открытия, возможно, будет возле Мариинского дворца, не внутри", - добавил он.