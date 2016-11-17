Центровий В.Кравцов здобув 12 очок у матчі Єврокубку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Центровий збірної України та іспанської “Валенсії” В’ячеслав Кравцов провів результативну гру у 6-му турі групового раунду Єврокубку з баскетболу проти німецького “Ульму”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Валенсії”.
За 20 проведених хвилин на паркеті українець без хибних кидків з гри завершив протистояння (5/5 двоочкові) та набрав 12 очок при 9 підбираннях, 2 блок-шотах і 1 перехопленню.
Команда українця святкувала виїзну перемогу 86:60.
Нагадаємо, що "Валенсія" очолює групу D – 4 перемоги і 1 поразка.