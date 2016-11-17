Центровой В.Кравцов набрал 12 очков в матче Еврокубка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Центровой сборной Украины и испанской "Валенсии" Вячеслав Кравцов провел результативную игру в 6-м туре группового раунда Еврокубка по баскетболу против немецкого "Ульма", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Валенсии".
За 20 проведенных минут на паркете украинец без неточных бросков с игры завершил противостояние (5/5 двухочковых) и набрал 12 очков при 9 подборах, 2 блок-шотах и 1 перехвате.
Команда украинца праздновала выездную победу 86:60.
Напомним, что "Валенсия" возглавляет группу D - 4 победы и 1 поражение.