Центровой В.Кравцов набрал 12 очков в матче Еврокубка

За 20 проведенных минут на паркете украинец без неточных бросков с игры завершил противостояние (5/5 двухочковых) и набрал 12 очков при 9 подборах, 2 блок-шотах и ​​1 перехвате.

Команда украинца праздновала выездную победу 86:60.

Напомним, что "Валенсия" возглавляет группу D - 4 победы и 1 поражение.