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Центробанк рф анулював ліцензію спецдепозитарію Райффайзенбанку

Центробанк рф анулював ліцензію спецдепозитарію Райффайзенбанку

Київ • УНН

 • 416742 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Центральний банк рф анулював ліцензію Райффайзенбанку на здійснення діяльності спеціального депозитарію інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів та недержавних пенсійних фондів. У відповідь Райффайзенбанк повідомив, що відмовився від ліцензії, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Центробанк повідомив, що рішення анулювати ліцензію схвалили на підставі заяви банку про відмову від ліцензії. Зазначається, що діяльність спецдепозитаріїв включає контроль стану активів, відповідність їх складу та структури вимогам законодавства, а також законність проведення операцій з активами, що знаходяться під керуванням їх клієнтів — пайових інвестиційних фондів (ПІФ), що управляють, недержавних пенсійних фондів (НПФ), а також страхових компаній.

У Райффайзенбанку поінформували, що відмовилися від ліцензії у зв'язку з тим, що клієнтів банку раніше перевели на обслуговування до створеної для цього дочірньої компанії.

Видання нагадало, що у серпні 2022 року Райффайзенбанк заснував новий спецдепозитарій "РБРУ Спеціалізований депозитарій". У листопаді цього року Банк росії видав йому ліцензію професійного учасника ринку цінних паперів здійснення депозитарної діяльності.

Крім цього, у серпні глава австрійської групи Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль заявив, що RBI перенесла відділення російського бізнесу або його продаж на кінець року. На початку вересня Райффайзенбанк подав заявку на реєстрацію нового логотипу у росії. Причина, яку вказали, - "оновлення логотипів у банку вказали на необхідність розширення можливостей товарних знаків".

Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції у березні 2023 року внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

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