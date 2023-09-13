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Центробанк рф аннулировал лицензию спецдепозитария Райффайзенбанка

Центробанк рф аннулировал лицензию спецдепозитария Райффайзенбанка

Киев • УНН

 • 416739 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Центральный банк рф аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специального депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. В ответ Райффайзенбанк сообщил, что отказался от лицензии, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Центробанк сообщил, что решение аннулировать лицензию приняли на основании заявления банка об отказе от лицензии. Отмечается, что деятельность спецдепозитариев включает контроль состояния активов, соответствие их состава и структуры требованиям законодательства, а также законность проведения операций с активами, находящимися под управлением их клиентов — паевых инвестиционных фондов (ПИФ), управляющих, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), а также страховых компаний.

В Райффайзенбанке проинформировали, что отказались от лицензии в связи с тем, что клиентов банка ранее перевели на обслуживание в созданную для этого дочернюю компанию.

Издание напомнило, что в августе 2022 года Райффайзенбанк основал новый спецдепозитарий "РБРУ Специализированный депозитарий". В ноябре этого года Банк россии выдал ему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг осуществления депозитарной деятельности.

Кроме этого, в августе глава австрийской группы Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль заявил, что RBI перенесла отделение российского бизнеса или его продажу на конец года. В начале сентября Райффайзенбанк подал заявку на регистрацию нового логотипа в россии. Причина, которую указали, - "обновление логотипов в банке указали на необходимость расширения возможностей товарных знаков".

Напомним

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в марте 2023 года внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

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