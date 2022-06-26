Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували станом на 26 червня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
1. Глава держдуми рф в. володін заявив, що «в Україні розпочалася нова хвиля русофобії», оскільки «у школах забороняють російську мову». Однак в. володін зазначив, що поспішати з цим не треба, бо «одне із завдань (так званої "спецоперації" - ред.) – відновлення права громадян, які хочуть розмовляти рідною мовою». Це — дезінформація!
2. О. лукашенко під час зустрічі з в. путіним запропонував вжити дзеркальних заходів у військовій сфері щодо дій Заходу. Крім того, президент білорусії заявив, що йому «життєво важливо обговорити з путіним питання оборони, оскільки країна стурбована політикою Польщі та Литви». Це — дезінформація!
3. Пропагандистські ЗМІ рф повідомили, що «сьогодні в Миколаєві внаслідок ударів по території санаторію «Чайка» знищено місце розміщення іноземних найманців із країн Європи та США», однак ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Це — фейк!