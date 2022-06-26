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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

Київ • УНН

 • 78762 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували станом на 26 червня, передає УНН.

Деталі

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

1. Глава держдуми рф в. володін заявив, що «в Україні розпочалася нова хвиля русофобії», оскільки «у школах забороняють російську мову». Однак в. володін зазначив, що поспішати з цим не треба, бо «одне із завдань (так званої "спецоперації" - ред.) – відновлення права громадян, які хочуть розмовляти рідною мовою». Це — дезінформація!

2. О. лукашенко під час зустрічі з в. путіним запропонував вжити дзеркальних заходів у військовій сфері щодо дій Заходу. Крім того, президент білорусії заявив, що йому «життєво важливо обговорити з путіним питання оборони, оскільки країна стурбована політикою Польщі та Литви». Це — дезінформація!

3. Пропагандистські ЗМІ рф повідомили, що «сьогодні в Миколаєві внаслідок ударів по території санаторію «Чайка» знищено місце розміщення іноземних найманців із країн Європи та США», однак ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Це — фейк!

Українські Національні Новини

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