Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые оккупанты сгенерировали по состоянию на 26 июня, передает УНН.
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Список фейков, манипуляций и дезинформации:
1. Глава госдумы РФ в. Владин заявил, что “в Украине началась новая волна русофобии”, поскольку “в школах запрещают русский язык”. Однако и. Владин отметил, что спешить с этим не надо, потому что “одна из задач (так называемой „спецоперации“ — ред.) — восстановление права граждан, которые хотят говорить на родном языке”. Это — дезинформация!
2. О. лукашенко во время встречи по и. Путиным предложил принять зеркальные меры в военной сфере по действиям Запада. Кроме того, президент белоруси заявил, что ему “жизненно важно обсудить по путинному вопросу обороны, поскольку страна обеспокоена политикой Польши и Литвы”. Это — дезинформация!
3. Пропагандистские СМИ РФ сообщили, что “сегодня в Николаеве в результате ударов по территории санатория „Чайка“ уничтожено место размещения иностранных наемников из стран Европы и США”, однако эта информация совершенно не соответствует действительности. Это — фейк!