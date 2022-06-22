Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували станом на ранок 22 червня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
1. російські пропагандисти повідомили, що “Словенія відправила Україні 35 одиниць безнадійно застарілих БМП М-80 і тим самим „увірвалася“ до числа країн Європи, які „бажають“ допомогти Україні відправкою важкого озброєння”. Це — дезінформація!
2. В Міноборони рф заявили, що “за добу до росії надійшло понад 2,7 мільйона звернень цивільних осіб з проханнями про евакуацію з України та Донбасу на територію російської федерації”. Це — фейк!
3. Білоруський політолог Ю. Воскресенський заявив, що “Президент України В. Зеленський має останній шанс звернутися до президента Білорусі о. лукашенка за допомогою... щоб він став посередником. І це може ще якось виправити ситуацію”. Це — дезінформація!
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